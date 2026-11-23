Potrivit Procuraturii Anticorupție, instanța a dispus ca aceștia să-și execute pedepsele într-un penitenciar de tip semiînchis. Totodată, ambilor condamnați le-a fost interzis să ocupe anumite funcții sau să exercite anumite activități timp de trei ani.

Instanța a admis și acțiunea civilă depusă de Întreprinderea de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău”, dispunând încasarea de la cei doi condamnați a peste 3,69 milioane de lei, drept prejudiciu material. Sechestrul aplicat anterior asupra bunurilor acestora a fost menținut.

Potrivit probelor prezentate de procurori, Petru Jardan și Alexandru Ciutac au acționat în interesul grupului criminal condus de Ilan Șor, urmărind reducerea cheltuielilor companiei „Avia Invest”, care a preluat în concesiune Aeroportul Internațional Chișinău în 2013.

Astfel, Petru Jardan, în calitate de director general interimar al întreprinderii de stat, a semnat un contract de asigurare în valoare de 379.020 de dolari. Ulterior, din conturile Aeroportului au fost achitate prime de asigurare în sumă totală de peste 4,92 milioane de lei.

Plățile au fost efectuate deși, potrivit contractului de concesiune semnat la 30 august 2013, obligația de a procura și menține asigurările revenea companiei „Avia Invest”, nu întreprinderii de stat.

Mai mult, la 1 noiembrie 2013, polița de asigurare a fost emisă pe numele „Avia Invest”, iar drepturile și obligațiile întreprinderii de stat au fost transferate concesionarului. Cu toate acestea, cei doi nu au înregistrat acordul adițional în evidența contabilă a Aeroportului, ceea ce a permis ca sumele achitate să nu fie restituite.

În urma acestor acțiuni, prejudiciul cauzat întreprinderii de stat a fost stabilit la 3.690.687 de lei și 94 de bani.

Procuratura Anticorupție precizează că acuzatorii de stat urmează să decidă dacă vor contesta sentința la Curtea de Apel Centru.