Fostul șef al diplomației austriece Karin Kneissl, mutată în Rusia, anunță că Austria îi va retrage cetățenia

„Conducerea Austriei a lansat o procedură legală pentru a-mi retrage cetățenia, ceea ce m-ar lăsa apatridă”, a declarat Karin Kneissl, la o conferință la Moscova, potrivit agenției TASS, preluat de agerpres.ro.



Conform sursei citate, fostul șef a diplomației de la Viena a adăugat că va solicita un document de călătorie din partea ONU, dacă cetățenia austriacă îi va fi în cele din urmă retrasă.



Ministerul austriac de Externe nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii pe acest subiect din partea Reuters.



Karin Kneissl a fost ministru de externe al Austriei din 2017 până în 2019, fiind nominalizată în acest post de formațiunea de extremă-dreapta Partidul Libertății (FPOe). Ea și-a atras critici pentru legăturile sale apropiate cu Vladimir Putin, care în anul 2018 a participat la nunta sa în Alpii austrieci, și pentru o vacanță petrecută în Rusia în 2023, an în care a anunțat că s-a stabilit în orașul rus Sankt Petersburg pentru a lucra în cadrul unui centru de reflecție (think-tank), creat și condus de ea.



Obiectul de activitate al acestui centru de reflecție, denumit GORKI și creat în martie 2023, este să „pregătească analize obiective pentru găsirea de soluții” privind obiectivele de politică ale Rusiei, potrivit website-ului său. Centrul este afiliat Universității de Stat din Sankt Petersburg, unde Putin a studiat Dreptul în anii '70.