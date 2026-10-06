Fostul șef al spionajului german a fost arestat pentru spionaj: Cât de vulnerabil este sistemul de securitate german

În limbajul strict al contraspionajului, cârtița este agentul pe termen lung, plantat sau racolat cu mult timp înainte de a opera direct cu secrete majore, transmite defenseromania.ro. Cazul lui Hanning a dat deja naștere unei serii de întrebări despre eficiența sistemului național de securitate al Germaniei: de când spionează exact acest om pentru un stat străin?

Prezența unei cârtițe bătrâne în interiorul serviciilor germane de informații?

Ancheta trebuie să lămurească urgent dacă el a început să vândă informații abia după trecerea în rezervă, dacă a trădat în perioada în care conducea operațiunile BND sau dacă a lucrat constant pentru un serviciu inamic pe toată durata carierei sale.

Informațiile prezentate de procurori arată o rețea internă funcțională, gândită pe termen lung. Poliția l-a arestat în Bavaria și pe Manfred D., fostul șef de cabinet al lui Hanning din perioada BND și de la Ministerul de Interne. Schema infracțională dintre cei doi ar fi fost inițiată în 2010, la scurt timp după ce Hanning a părăsit funcția de secretar de stat.

Din 2012 până în martie 2026, Manfred D. a ocupat succesiv poziția de șef de cabinet pentru mai mulți directori ai BND. Din acest post de comandă, el i-a furnizat fostului său șef aproximativ 2.000 de documente clasificate.

Daunele produse de „o cârtiță bătrână” infiltrată la cel mai înalt nivel al serviciilor germane de informații

Scurgerea de date a continuat fără întrerupere cel puțin până la jumătatea anului 2022. Printre materialele sustrase se aflau rapoarte de informații destinate exclusiv Cancelariei germane. Hanning a primit acest volum uriaș de date secrete folosind o firmă de consultanță privată drept acoperire comercială pentru a revinde informațiile statului german.

Metodele de contraspionaj utilizate pentru depistarea sa, bazate pe analiza comportamentală și monitorizarea accesărilor neautorizate din sistemele informatice, au pornit de la o investigație privind scurgerile de documente direct de pe masa cancelarului. Acum, anchetatorii verifică identitatea clară a puterilor străine care au cumpărat aceste date.

Faptul că un fost director de serviciu secret a menținut o sursă activă în biroul directorilor BND timp de peste un deceniu demonstrează o vulnerabilitate de sistem. Dacă Hanning a inițiat trădarea abia după 2009 din motive strict financiare, incidentul reprezintă o breșă majoră de securitate.

Totuși, dacă investigațiile dovedesc că legăturile sale neoficiale au existat încă din perioada în care conducea agenția, Germania se confruntă cu cel mai mare scandal de spionaj al secolului, un dezastru care invalidează decenii întregi de operațiuni, surse protejate și parteneriate de informații cu țările aliate. Aflarea momentului exact al racolării sale va stabili dimensiunea reală a compromiterii statului german.