Fostul viceprimar al capitalei, Irina Gutnic, se alătură Platformei Național-Liberale

Potrivit politicianului, această consolidare politică vine pentru a oferi mai multe șanse forțelor pro-europene în cadrul alegerilor locale din 2027, alegerilor prezidențiale din 2028 și alegerilor parlamentare din 2029.

„Doamna Gutnic va coordona procesul de dezvoltare și consolidare al Platformei Național-Liberale, asigurând un dialog constant cu actorii politici și personalitățile care sunt gata să se alăture proiectului PNL”, a declarat Alexandru Bujorean în cadrul unei conferințe de presă organizate în fața sediului Primăriei Chișinău.

La rândul său, Irina Gutnic a criticat calitatea clasei politice de astăzi și a menționat că este nevoie de o forță nouă. „Clasa politică autohtonă are nevoie de o resetare, de un nou început”, a menționat Irina Gutnic.

Amintim că, Irina Gutnic a fost revocată din funcția de viceprimar al capitalei după ce se iscase un conflict între ea și primarul general Ion Ceban. De asemenea, ea a fost concediată și de la compania „Apă-Canal Chișinău”. Anterior, ea l-a acuzat pe primarului Ion Ceban de ilegalități administrative, scheme de „spălare de bani”, angajări contrare prevederilor legale și presupuse legături ale edilului cu Federația Rusă.

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