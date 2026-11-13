FOTO // A căzut de pe acoperiș și a rămas blocat la 8 metri adâncime. Un bărbat, salvat de pompieri la Ocnița

Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), totul s-a întâmplat în după-amiaza zilei de 12 noiembrie, 2026.

Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:08. Potrivit informațiilor înregistrate, un bărbat a rămas blocat între pereții unei construcții abandonate, care avea trei nivele. El a căzut acolo de pe acoperișul blocului.

„Pentru efectuarea misiunii de salvare, la fața locului a intervenit un echipaj de salvatori. Ajunși la destinație, angajații IGSU au stabilit că un bărbat în vârstă de 46 de ani, se afla la o adâncime de aproximativ 6-8 metri, într-un spațiu îngust cu o lățime de circa 50 de centimetri”, se menționează într-un comunicat al IGSU.

Potrivit specialiștilor, pentru misiune a fost utilizat un echipament specializat. În scurt timp, salvatorii au reușit să extragă victima la suprafață. Bărbatul era în stare conștientă și a fost transportat la spital pentru îngrijirile medicale necesare.

Cauza producerii acestui incident și toate circumstanțele urmează a fi stabilite de organele de drept.