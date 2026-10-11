FOTO // Accident grav în raionul Rîșcani. Un bărbat a decedat, iar soția sa a ajuns la spital

Potrivit Poliției, oamenii legii au fost alertați în jurul orei 07:00 despre producerea unui accident cu implicarea a două mijloace de transport. Ajunși, polițiștii au stabilit că un Mitsubishi cu remorcă, condus de un bărbat de 58 de ani, ar fi lovit din spate un minitractor ZUBR, condus de un bărbat de 69 de ani, care tracta o căruță în care se afla soția sa, de 65 de ani.

În urma impactului, conducătorul tractorului a decedat la fața locului, iar soția acestuia a suferit multiple traumatisme, fiind necesară intervenția medicilor.

Șoferul automobilului a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii documentează toate circumstanțele producerii accidentului.