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FOTO // Accident la Ștefan Vodă. Un tractor s-a răsturnat, iar două persoane au decedat pe loc

Cristina Vlah
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FOTO // Accident la Ștefan Vodă. Un tractor s-a răsturnat, iar două persoane au decedat pe loc

Un accident nocturn s-a produs în raionul Ștefan Vodă, în urma căruia două persoane și-au pierdut viața. Pe acest caz a fost sesizată poliția din Ștefan Vodă, care a intervenit în seara zilei de 30 octombrie, în jurul orei 21:20.

Potrivit oamenilor legii, accidentul a avut loc pe drumul care face legătura între localitățile Marianca de Jos și Alava.

„Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 54 de ani, care conducea un tractor, ar fi pierdut controlul asupra vehiculului, acesta derapând de pe carosabil și răsturnându-se”, se menționează în comunicatul poliției.

În urma accidentului, conducătorul tractorului și fiul său de 17 ani, care se afla în cabina vehiculului, au decedat pe loc.

Pe acest caz polițiștii desfășoară acțiuni, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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