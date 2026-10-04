FOTO // Accident lângă Peresecina. Trei mașini au fost făcute zob, iar patru persoane - transportate la spital

Potrivit informațiilor oferite de Poliție, un Audi s-a ciocnit frontal cu un Mitsubishi. Mașina de model Audi era condusă de un bărbat de 36 de ani, care se deplasa spre Bălți.

„Din motive care urmează a fi stabilite, ar fi ieșit pe contrasens, unde s-a ciocnit frontal cu un Mitsubishi, condus de un bărbat de 31 de ani.

În urma impactului, Mitsubishi a fost proiectat într-o Dacia Logan, condusǎ de un bărbat de 62 de ani, care avea în calitate de pasager o femeie”, se menționează într-o notă de informare a Poliției.

Oamenii legii mai informează că cei trei conducători auto și pasagera au fost transportați la Spitalul Raional Orhei pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Toți şoferii au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative.

Polițiștii documentează cazul pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale accidentului.