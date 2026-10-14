FOTO // Ambasadorul României a vizitat gimnaziul din Mîndîc și biserica din Chetrosu, construite și dotate cu sprijinul DRRM

Potrivit ambasadorului, elevii și profesorii gimnaziului din Mîndîc beneficiază de table interactive și laptopuri performante, oferite de Guvernul României prin intermediul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Echipamentele contribuie la modernizarea procesului educațional și la desfășurarea unor lecții mai interactive.

În timpul vizitei, Cristian-Leon Țurcanu a discutat cu mai mulți elevi despre activitățile școlare și domeniile pe care și-ar dori să le studieze în continuare. Diplomatul a oferit gimnaziului și o donație de cărți în limba română, apreciind interesul manifestat în instituție pentru istoria și cultura românilor.

În cadrul aceleiași deplasări, Cristian-Leon Țurcanu a vizitat și biserica din satul Chetrosu, ridicată cu finanțare din partea Guvernului României. Potrivit diplomatului, aceasta este singura biserică din raionul Drochia care aparține Mitropoliei Basarabiei.

Ambasadorul a apreciat implicarea comunității locale în viața parohiei și rolul bisericii în sprijinirea locuitorilor.

„Am găsit aici o comunitate unită în jurul unei biserici care se îngrijește de oamenii locului”, a scris Cristian-Leon Țurcanu.