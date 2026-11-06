FOTO // Ambasadorul României, vizite la Bălți, Fălești și Iași: istorie comună, omagiu eroilor și noi legături economice peste Prut

La Bălți, diplomatul a participat la redeschiderea Casei Bodescu, clădire istorică ce devine sediul Agenției de Dezvoltare Regională Nord. Potrivit ambasadorului, imobilul a fost martor al evenimentelor legate de Unirea Basarabiei cu România, a găzduit Prefectura în perioada interbelică, iar ulterior a fost Casă a pionierilor și Oficiu al stării civile.

Țurcanu a pus redeschiderea clădirii în contrast cu prezența în spațiul public din Bălți a monumentelor din perioada sovietică.

„Într-un oraș în care bustul lui Mihai Eminescu stă încă în umbra unui tanc sovietic, cu țeava îndreptată ostentativ spre Prut, recuperarea Casei Bodescu capătă o semnificație aparte”, a scris ambasadorul.

În opinia sa, identitatea orașului nu ar trebui definită de „simbolurile ocupației”, ci de istoria și oamenii care l-au construit.

„Astăzi nu am inaugurat doar o clădire. Am readus o bucățică de istorie la locul ei”, a declarat Cristian-Leon Țurcanu.

Ambasadorul României a mers și la Cimitirul de Onoare al Eroilor Români de la Fălești, unde a adus un omagiu militarilor români căzuți la datorie.

„Cinste veșnică eroilor români! Îi onorăm și le prețuim jertfa pentru Neam și Țară în fiecare clipă a vieții noastre”, a transmis diplomatul.

Ulterior, la Iași, Țurcanu a participat la o nouă ediție a expoziției „Republica Moldova Prezintă”, eveniment destinat promovării companiilor și produselor din Republica Moldova și dezvoltării relațiilor dintre mediile de afaceri de pe cele două maluri ale Prutului.

Ambasadorul a declarat că există în continuare potențial pentru investiții, producție comună și accesarea unor noi piețe, inclusiv prin valorificarea experienței României în atragerea fondurilor europene.

„Integrarea europeană se construiește și prin economie: prin investiții, locuri de muncă, competitivitate și prosperitate”, a afirmat Țurcanu.

Potrivit diplomatului, dezvoltarea parteneriatelor economice dintre România și Republica Moldova reprezintă și o componentă a apropierii statului de Uniunea Europeană.

„Fiecare parteneriat încheiat, fiecare afacere dezvoltată și fiecare proiect comun înseamnă încă o punte peste Prut”, a conchis ambasadorul României.