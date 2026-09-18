FOTO // Anca Dragu, întâlnire cu delegația Băncii Naționale a României: Sprijinul constant al BNR a avut un impact crucial în parcursul nostru european

În acest sens, șefa BNM a apreciat înalt faptul că ajutorul și suportul oferit de banca centrală română a fost un mare ajutor pentru cei din R. Moldova, îndeosebi în ceea ce privește alinierea la prevederile Uniunii Europene.

„Sprijinul constant al BNR a avut un impact crucial în parcursul nostru european, inclusiv în procesul de integrare în SEPA, care aduce deja beneficii directe cetățenilor și mediului de afaceri din Republica Moldova.

Cooperarea dintre Banca Națională a Moldovei și Banca Națională a Romaniei demonstrează că integrarea europeană se construiește prin proiecte comune, schimb de cunoștințe și instituții care învață unele de la altele. Este un parteneriat pe care îl prețuim și pe care îl vom continua cu aceeași încredere și determinare”, se menționează în mesajul Ancăi Dragu.

De asemenea, guvernatorul BNM a subliniat că această întrevedere reconfirmă valoarea parteneriatului strategic dintre cele două instituții, precum și pune evidențiază viziunea comună asupra viitorului european al Republicii Moldova.

Cei doi demnitari au mai discutat și despre extinderea cooperării dintre cele două bănci centrale și despre proiectele care contribuie la modernizarea sectorului financiar.