FOTO // Anca Dragu, premiată pentru Excelență în Reformă și Integrare Europeană: E o recunoaștere a transformărilor de la BNM

Despre acest fapt, demnitara scrie că e onorată să primească un asemenea premiu și că acesta este dedicat efortului întregii echipe de la BNM.

„Primesc această distincție cu recunoștință, dar mai ales ca pe o recunoaștere a efortului unei întregi echipe și a transformărilor pe care le construim împreună la Banca Națională a Moldovei.

În ultimii ani, integrarea europeană a devenit pentru BNM un proces foarte concret: alinierea cadrului financiar la standardele 🇪🇺 Uniunii Europene, consolidarea unui sector bancar solid și rezilient, modernizarea infrastructurii de plăți și conectarea 🇲🇩 Republicii Moldova tot mai profund la spațiul financiar European”, scrie Anca Dragu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit șefei de la BNM, fiecare reformă are aceeași destinație: mai multă stabilitate, mai multă încredere și oportunități mai bune pentru oameni și pentru economie.

„Mulțumesc asociației studențești Security Studies and World Politics pentru această distincție și pentru inițiativa de a aduce în prim-plan diplomația, cooperarea internațională și valorile europene”, a mai scris Anca Dragu.