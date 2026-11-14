FOTO // Astra Film Chișinău s-a încheiat cu aplauze și săli pline

Ediția din acest an a Astra Film Chișinău, finanțată de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, din cadrul Guvernului României, a fost despre întâlniri și descoperiri, despre filme care deschid ferestre către lumi mai puțin cunoscute și oferă perspective noi asupra realității. Spectatorii au avut ocazia să vadă la Chișinău filme premiate la Astra Film Festival 2026, de la Sibiu, să descopere povești și destine din locuri diferite ale lumii și să participe la conversații despre teme actuale, de la inteligența artificială la tradiția păstoritului transhumant.

Interesul publicului pentru programul Astra Film Junior a fost și de această dată impresionant: toate proiecțiile dedicate elevilor s-au desfășurat cu sălile pline. Filmele au fost însoțite de discuții care i-au încurajat pe copii și adolescenți să pună întrebări, să-și exprime opiniile și să privească lumea cu mai multă curiozitate.

„Calea Laptelui”, cel mai recent documentar semnat de Dumitru Budrala, a încheiat ediția într-o atmosferă de emoție și entuziasm. Aplauzele de la finalul proiecției și dialogul dintre regizor și actrița Elena Frumze-Hatman, directoarea Teatrului „Alexei Mateevici”, au fost o expresie a legăturii pe care filmul documentar o poate crea între oameni, dincolo de granițe.

Ajuns la a cincea ediție, Astra Film Chișinău își consolidează locul ca întâlnire importantă pentru publicul cinefil din Republica Moldova.

Despre Astra Film Festival. Fondat în 1993, Astra Film Festival este cel mai longeviv festival de film documentar din România și unul dintre cele mai importante evenimente dedicate cinemaului de non-ficțiune din Europa. Astra Film Chișinău, ajuns la a cincea ediție, este un eveniment cultural de referință în Republica Moldova finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova – Guvernul României și organizat de Astra Film/CNM Astra Film, cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu.