FOTO // Au cerut 7 mii de euro pentru a mușamaliza un caz de viol. Trei tineri din capitală, cercetați de CNA

Trei tineri din Chișinău sunt cercetați de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și de procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) într-o cauză penală de trafic de influență. Potrivit autorităților, aceștia ar fi pretins 7000 de euro pentru a influența soluționarea unui dosar de viol.

Conform datelor prezentate de CNA, bănuiții i-ar fi promis denunțătorului că pot interveni pe lângă organele de urmărire penală care gestionează cauza de viol în care acesta este vizat, în vederea adoptării unei decizii favorabile.

Pentru „serviciile” sale, aceștia au primit de la declarant prima tranșă de 1650 de euro, din suma totală de 7 mii de euro pretinsă inițial. Transmiterea banilor a avut loc sub controlul ofițerilor CNA.

În prezent, ofițerii anticorupție efectuează percheziții la domiciliile persoanelor bănuite. Doi dintre tineri au fost reținuți și plasați în izolatorul CNA pentru 72 de ore.