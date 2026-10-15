FOTO // Aventurile lui Dodon la Moscova: Întrevederi cu promotori ai războiului din Ucraina și ai separatismului transnistrean

În timpul vizitei, Dodon a promovat ideea că Republica Moldova ar putea fi atrasă în războiul din Ucraina, susținând, fără dovezi, că teritoriul statului nostru ar fi folosit pentru tranzitul armamentului destinat Kievului. Declarațiile au fost criticate de deputatul PAS, Andrian Cheptonar, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru securitate, apărare și ordine publică, potrivit căruia afirmațiile liderului socialist nu au niciun suport factual.

”Observăm faptul că Dodon a plecat la Moscova ca să facă aceste declarații. A mers la stăpânii săi care i-au pus aceste cuvinte în gură, cu siguranță. Nu există niciun substrat factologic pentru afirmațiile sale despre tranzit de arme prin Republica Moldova. Republica Moldova este un stat neutru, prin Constituție. Asemenea declarații trebuie să fie în vizorul instituțiilor din domeniul justiției” a declarat Cheptonar, citat de TVR Moldova.

De asemenea, Dodon a anunțat că partea rusă și-ar fi exprimat disponibilitatea de a negocia livrări de gaze naturale către Republica Moldova la prețuri mai avantajoase. Liderul socialiștilor nu a prezentat însă o ofertă concretă, un preț sau condițiile unui eventual contract. Totodată, acesta a acuzat autoritățile de la Chișinău că ar refuza dialogul cu Moscova din considerente geopolitice.

Declarațiile lui Igor Dodon despre disponibilitatea Moscovei de a oferi gaze mai ieftine vin însă în contradicție cu acțiunile Gazprom din ultimii ani. Începând cu toamna anului 2022, concernul rus a redus unilateral volumele de gaze livrate Republicii Moldova, deși contractul încheiat cu Moldovagaz prevedea alte cantități. În aceste condiții, autoritățile de la Chișinău au decis ca întregul volum de gaze primit din Rusia să fie direcționat către regiunea transnistreană, în timp ce malul drept al Nistrului și-a asigurat necesarul din surse alternative.

Această situație s-a menținut până la 1 ianuarie 2025, când Gazprom a sistat complet livrările, invocând inclusiv încetarea acordului de tranzit al gazelor rusești prin Ucraina. Decizia a fost luată în pofida faptului că acordul de furnizare încheiat cu Moldovagaz era valabil până la 30 septembrie 2026.

Cu cine a discutat Dodon la Moscova

Dincolo de declarațiile privind gazele și relațiile bilaterale, vizita delegației PSRM a inclus întâlniri cu politicieni ruși care au susținut public invazia Ucrainei, au promovat mesaje ostile Republicii Moldova sau au întreținut relații cu administrația separatistă de la Tiraspol.

Printre interlocutorii lui Igor Dodon s-a numărat Ruslan Tatarinov, vicepreședintele partidului „Rusia Justă”, care a participat personal la războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Potrivit biografiei publicate de formațiunea rusă, Tatarinov a luptat pe front din 2022 până în februarie 2025. Acesta este colonel în rezervă și fost membru al unității speciale „Viteaz”. În septembrie 2026, politicianul rus s-a pronunțat public pentru continuarea ofensivei militare și ocuparea întregului Donbas, precum și a altor teritorii ucrainene. La întrevedere a participat și deputatul rus Aleksandr Vorobiov.

Ruslan Tatarinov a luptat timp de aproape trei ani pe frontul din Ucraina

Delegația socialiștilor a avut discuții și cu reprezentanții partidului prezidențial „Rusia Unită”, inclusiv cu Andrei Klimov, cunoscut pentru declarațiile sale ostile la adresa Republicii Moldova.

În 2020, acesta l-a susținut public pe Igor Dodon în campania prezidențială și a acuzat Occidentul că ar fi intervenit pentru a o ajuta pe Maia Sandu. Ulterior, în 2023, Klimov a amenințat Republica Moldova cu repetarea scenariului ucrainean, criticând apropierea Chișinăului de structurile occidentale de securitate. El a comparat politica președintelui Maia Sandu cu cea a liderilor ucraineni și a lansat acuzații la adresa României și NATO.

Un alt interlocutor al socialiștilor a fost Artiom Turov, deputat al partidului ”Rusia Unită” și prieten apropiat al socialiștilor. În timpul președinției lui Igor Dodon, a vizitat deseori R. Moldova.

De exemplu, Turov a fost la Chișinău în primăvara anului 2019, când PSRM a organizat, la 1 mai, ceea ce ei au numit ”Marșul muncii”. În mai multe poze acesta apare lângă Igor Dodon și printre sociliștii de pe scenă.

Dodon și Turov la ”Marșul Muncii”. Chișinău, 1 mai 2019

De asemenea, Turov este cunoscut drept un susținător al administrației separatiste de la Tiraspol și al prezenței ruse în stânga Nistrului. Acesta a avut în repetate rânduri întrevederi cu reprezentanții regimului separatist. De exemplu, în 2016, în cadrul unei vizite la Tiraspol, acesta declara că Transnistria este parte a Federației Ruse.

Turov și Krasnoselski. Tiraspol, 22 august 2016

Iar în 2021 Turov s-a deplasat în regiunea transnistreană pentru a-l felicita pe Vadim Krasnoselski după așa-zisele alegeri prezidențiale.

În iunie 2024, acesta a participat la Moscova la o conferință în cadrul căreia integrarea europeană a Republicii Moldova a fost prezentată drept un presupus plan de anexare a statului de către România. Potrivit Europei Libere, evenimentul a fost organizat de Institutul țărilor CSI, o structură suspectată de legături cu serviciile speciale ruse și cunoscută pentru promovarea narativelor Kremlinului. Printre participanți s-au numărat și reprezentanți ai opoziției moldovenești, inclusiv deputatul socialist Bogdan Țîrdea.

Vizita delegației PSRM la Moscova a avut loc la doar câteva zile după ședința cu ușile închise a Parlamentului Republicii Moldova, în cadrul căreia deputații au examinat informații privind structura și efectivul Armatei Naționale. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că participanții la ședință au fost obligați să respecte procedurile de confidențialitate și poartă răspundere pentru protejarea informațiilor clasificate.

PSRM are acorduri de cooperare cu „Rusia Justă” din 2014 și cu „Rusia Unită” din 2017. Ambele formațiuni susțin politica regimului de la Kremlin și agresiunea militară împotriva Ucrainei.