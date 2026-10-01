FOTO // BNM lansează o monedă comemorativă dedicată celor 80 de ani de la înființarea USM

Lansarea are loc astăzi, 1 octombrie, informează reprezentanții Băncii Naționale prin intermediul unui comunicat.

„Piesa este realizată din argint, are valoarea nominală de 50 de lei și un tiraj de 500 de unități. Designul este realizat de graficiana Stela Burciu.

Fiecare exemplar este ambalat în capsulă de metacrilat transparent și în cutie de prezentare, fiind însoțit de un certificat de autenticitate ce poartă semnătura guvernatoarei BNM, doamna Anca Dragu”, explică specialiștii BNM.

Potrivit sursei, certificatul conține un cod QR care permite accesul direct la informațiile detaliate despre caracteristicile monedei, disponibile pe site-ul oficial al BNM.

Autorii mai scriu că moneda este consacrată Universității de Stat din Moldova, fondată la 1 octombrie 1946, pentru că este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din țară, recunoscută pentru promovarea libertății academice și formarea specialiștilor de înaltă calificare.

Menționăm că, monedele comemorative sunt comercializate publicului larg de către Banca Națională a Moldovei, în baza cererilor depuse online, la secțiunea „Moneda” de pe pagina web a instituției, precum și prin intermediul băncilor licențiate din Republica Moldova. Băncile pot stabili independent prețul de vânzare, cu respectarea plafonului de maximum trei la sută peste nivelul stabilit de BNM.