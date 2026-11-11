FOTO // China oferă 2,5 milioane de dolari pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități din R. Moldova

Finanțarea este oferită de Agenția pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională a Chinei (CIDCA), prin Fondul pentru Dezvoltare Globală și Cooperare Sud-Sud. Proiectul prevede îmbunătățirea serviciilor medicale și de reabilitare, precum și facilitarea accesului la dispozitive și tehnologii asistive, menite să sprijine autonomia persoanelor cu dizabilități.

La evenimentul de lansare au participat ambasadorul Chinei în Republica Moldova, Dong Zhihua, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, reprezentantul rezident al PNUD în Republica Moldova, Daniela Gasparikova, precum și reprezentanți ai instituțiilor specializate, organizațiilor neguvernamentale și persoanelor cu dizabilități.

În discursul său, ambasadorul chinez a subliniat că proiectul face parte din cooperarea dintre China, Republica Moldova și PNUD și urmărește îmbunătățirea condițiilor de viață ale persoanelor cu dizabilități.

”Sperăm că aceste eforturi vor aduce beneficii concrete celor 164.000 de persoane cu dizabilități din Republica Moldova și le vor ajuta să ducă o viață mai independentă, demnă și împlinită. China este pregătită să împărtășească Republicii Moldova experiența și expertiza sa prin intermediul acestui proiect”, a declarat Dong Zhihua.

La rândul său, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a recunoscut că accesul persoanelor cu dizabilități la serviciile necesare rămâne o problemă în Republica Moldova.

”Știm și recunoaștem că, din păcate, accesul la servicii rămâne dificil pentru multe dintre aceste persoane, iar aceste bariere au consecințe asupra vieții lor. Pentru noi, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, incluziunea persoanelor cu dizabilități nu înseamnă doar existența unor programe sau servicii de sprijin. Înseamnă să ne asigurăm că aceste servicii sunt accesibile, funcționale și adaptate nevoilor reale ale oamenilor”, a declarat Natalia Plugaru.

Oficialii Ministerului Muncii și Protecției Sociale și ai PNUD au mulțumit Guvernului Chinei pentru sprijinul financiar și și-au exprimat disponibilitatea de a continua cooperarea pentru extinderea accesului la servicii de reabilitare și dispozitive asistive.

În cadrul evenimentului, participanții au vizitat Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare (CREPOR), unde au fost prezentate inclusiv echipamente donate de Guvernul Chinei în urmă cu peste 20 de ani.