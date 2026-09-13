FOTO // Cinci vagoane dintr-un tren de marfă au deraiat la Cahul. Echipele CFM intervin pentru restabilirea căii ferate

Incidentul s-a produs în jurul orei 12:20, la kilometrul 25, pichetul 6. Trenul de marfă nr. 3082 era format din 29 de vagoane, iar cinci dintre acestea, de tip semideschis, au ieșit de pe șine.

La fața locului intervin echipele specializate ale CFM, care lucrează la ridicarea vagoanelor deraiate și la restabilirea căii ferate.

Potrivit întreprinderii, segmentul de infrastructură feroviară pe care s-a produs incidentul nu a beneficiat de lucrări de reabilitare și modernizare din anul 1956.

CFM precizează că pe acest tronson au fost demarate lucrări de reparație capitală, finanțate din mijloace alocate de Guvern pentru reabilitarea infrastructurii feroviare.

Cauzele și circumstanțele în care s-a produs deraierea urmează să fie stabilite de specialiști.