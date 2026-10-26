FOTO // De la vis la experiență europeană: istoria Patriciei, studenta care a descoperit Portugalia prin Erasmus+

Pentru Patricia Moraru, studentă în anul IV la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică a Universității Tehnice a Moldovei, experiența Erasmus+ în Portugalia a însemnat mult mai mult decât un semestru de studii în străinătate. A fost o perioadă în care a învățat și a înțeles cât de mult poate crește un student atunci când alege să iasă din zona de confort, scrie Zugo.MD.

Visul de a studia peste hotare

Pentru Patricia, ideea de a merge la studii peste hotare nu era una nouă. Avea deja un plan: să termine studiile de licență în Republica Moldova, iar apoi să aplice la un program de master în străinătate. Doar că oportunitatea a apărut mai devreme decât se aștepta.

„Planul inițial a fost să aplic la programul de master după finalizarea studiilor de licență, însă, când s-a ivit oportunitatea de a câștiga o bursă Erasmus+, am știut în acel moment că trebuie să fac tot ce îmi stă în putere ca să profit de această șansă”, povestește Patricia.

Așa a ajuns, pentru cinci luni, la Institutul Politehnic din Bragança, Portugalia. Nu știa exact cum va fi. Știa doar că urmează să plece într-un loc nou, unde va trebui să se adapteze unei alte universități și unui alt ritm de viață.

Un alt mod de a învăța, într-o universitate modernă

Din punct de vedere academic, Patricia spune că studiile din Portugalia nu sunt foarte diferite de cele din Republica Moldova. Cursurile aveau o durată de aproximativ o oră și 45 de minute, iar condițiile din universitate erau moderne. Un lucru care i-a plăcut în mod special a fost faptul că studenții aveau mai multă libertate în alegerea disciplinelor.

„Nu era obligatoriu să aleg doar cursuri din anul în care eram înscrisă. Am avut posibilitatea să ne alegem discipline din anul I, II, III sau IV, în funcție de ceea ce ne interesa și voiam să studiem. De exemplu, orele de curs nu au loc în aule mari, ci în săli de clasă mai mici, de maximum 30 de studenți, unde interacțiunea dintre profesori și studenți este mai apropiată. În ceea ce privește laboratoarele, singurele diferențe constau în faptul că atât desfășurarea, cât și susținerea acestora au loc pe loc, în timpul orelor de curs, în prezența profesorului, pentru a se evita plagiatul și folosirea instrumentelor de inteligență artificială”.

Și evaluarea se desfășura într-un mod diferit. Notele erau acordate pe o scară de la 0 la 20, iar examenele erau susținute la calculator, sub supravegherea strictă a profesorilor.

Erasmus+ nu înseamnă doar cursuri

Partea cea mai frumoasă a mobilității a fost libertatea de a-și organiza programul. Patricia își putea alege cursurile astfel încât să aibă ore fie în prima parte a zilei, fie după-amiaza. Iar acest lucru i-a oferit timp nu doar pentru studii, ci și pentru viața de student dincolo de sala de curs.

„Am avut seri culturale în care am făcut un schimb de tradiții împreună cu studenții din diferite colțuri ale lumii. Am mers în călătorii împreună cu studenții, unde am vizitat locuri nemaipomenite atât din Portugalia, cât și din Spania”

Portugalia i-a plăcut nu doar pentru ceea ce a găsit în universitate

Bragança nu a fost pentru Patricia doar orașul în care a mers la cursuri. I-au plăcut arhitectura orașului, atmosfera și, mai ales, oamenii. Spune că a observat la portughezi o atitudine care i-a rămas în minte: sunt calmi, pozitivi și par să se bucure mai mult de lucrurile simple ale vieții.

„Experienţa te ajută să creşti, să te maturizezi şi să te descoperi mai bine”

Patricia spune că, pe lângă experiența academică, oamenii noi, oportunitățile care vin și orizonturile care se deschid, unul dintre cele mai importante lucruri pe care le poate oferi o mobilitate Erasmus+ este șansa de a vedea cât de capabil ești.

„La un moment dat, îți dai seama că toate obstacolele pe care le-ai depășit te-au ajutat să crești, să te maturizezi și să te descoperi pe tine mult mai bine. Cred că studenții care nu au posibilitatea de a participa în cadrul unei astfel de mobilități pierd ocazia de a se redescoperi, de a ieși din zona de confort și de a cunoaște o lume cu totul diferită față de cea din Republica Moldova. Consider că fiecare student ar trebui să aibă o astfel de oportunitate în viață, pentru că momentele pe care le trăiești rămân cu tine întreaga viață”.

O mobilitate nu se termină în momentul în care studentul se întoarce în Republica Moldova

Decana Facultății Electronică și Telecomunicații a UTM spune că astfel de experiențe îi pot face pe studenți să se întoarcă acasă cu întrebări noi, cu idei și cu dorința de a schimba sau de a construi ceva și aici. De altfel, în urma participării studenților și profesorilor universitari la astfel de programe, la Universitatea Tehnică va apărea un nou laborator.

„La Facultatea Electronică și Telecomunicații, activitatea de internaționalizare este indispensabilă, deoarece avem un domeniu care este într-o continuă schimbare și, pentru a face față provocărilor, trebuie să cunoaștem nu doar ce se întâmplă în țară, ci și la nivel internațional. Anume datorită mobilităților pe care le au studenții, în cadrul Facultății a apărut și ideea scrierii unui proiect Conectino, care se soldează cu lansarea unui laborator 5G, în care vor fi implicați atât studenții, cât și profesorii, pe partea didactică și de cercetare. Astfel de experiențe ne fac încrezători în a dezvolta această perspectivă de lungă durată pentru facultate și universitate”, spune Lilia Sava.