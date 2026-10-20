FOTO // Doi candidați au fost desemnați pentru funcția de Episcop de Bălți al Mitropoliei Basarabiei

La întrunirea prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, locțiitor al Episcopiei de Bălți, au participat Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, și Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului.



În urma unei consultări, membrii Sinodului mitropolitan au desemnat candidații: Preacuviosul Părinte Arhimandrit Nicodim Petre (Consilier al Sectorului de Misiune, Statistică și Prognoză Pastorală al Arhiepiscopiei Iașilor și stareț al Mănăstirii Bucium) și Preacuviosul Părinte Arhimandrit Dosoftei Dijmărescu (Exarh cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și monah în obștea Mănăstirii Putna).

Ulterior, a avut loc o ședință de consultare cu membrii clerici și mireni ai Adunării eparhiale a Episcopiei de Bălți, în prezența celor doi ierarhi. Ca urmare a consultărior a urmat votarea secretă în vederea alegerii Episcopului de Bălți.

La finalul întrunirii, membrii Adunării eparhiale a Episcopiei de Bălți i-au mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Antonie pentru sprijinul acordat și pentru întreaga sa slujire arhierească.