„În urma cercetărilor efectuate, a fost identificat locul impactului și al producerii exploziei, unde s-a format un crater cu diametrul de aproximativ 70 cm și adâncimea de 35 cm.

Totodată, au fost depistate fragmente ale părții de luptă, precum și urme ale efectului termic provocat de explozie. La o distanță de aproximativ 15 metri a fost identificat fuzelajul aparatului de zbor, precum și mai multe componente ale acestuia, inclusiv motorul cu ardere internă”, se menționează în mesajul Poliției.

În acest context, forțele de ordine dau asigurări că în prezent nu există niciun pericol pentru populație.

De asemenea, specialiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor acestui incident.