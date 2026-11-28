Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (AND), lucrările de prevenire și combatere a lunecușului s-au desfășurat în 27 de raioane, precum și în municipiile Chișinău și Bălți.

În total, drumarii au utilizat 117 utilaje speciale și au împrăștiat aproximativ 1.090 de tone de sare tehnică și peste 60 de tone de material antiderapant. Intervențiile au vizat peste 30 de trasee naționale, precum și mai multe drumuri regionale.

Totodată, pe parcursul nopții trecute, Serviciul Operativ al AND a recepționat șapte apeluri din partea cetățenilor și patru sesizări prin intermediul Serviciului 112. Instituția precizează că nu i-au fost raportate drumuri blocate sau accidente rutiere.

Și Primăria Chișinău anunță că serviciile municipale, entitățile din subordine și preturile și-au reluat activitatea conform protocolului de iarnă. Echipele intervin atât pe parcursul zilei, cât și, în special, în timpul nopții.

Autoritățile municipale le recomandă locuitorilor să fie prudenți în trafic, pe străzi și în spațiile publice.

Conducătorii auto sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze distanța de siguranță între vehicule și să manifeste prudență sporită în timpul deplasării.