FOTO // Expoziția dedicată Nadiei Comăneci a fost deschisă la Palatul Republicii din Chișinău

În calitate de invitați au fost grupurile de copii de la Școala Sportivă „Speranța”, care și-au exprimat visurile, entuziasmul și curiozitatea.

„Pentru noi, la Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, în calitate de organizatori și finanțatori ai acestui eveniment, cea mai mare bucurie este să vedem cum modelele excepționale inspiră noua generație.

Vă așteptăm și pe voi! Expoziția rămâne deschisă la Palatul Republicii până duminică, între orele 10:00 și 18:00. Intrarea este gratuită!”, se menționează în mesajul organizatorilor.

În acest context, micii sportivi au descoperit povestea din spatele celebrului 10, sub îndrumarea doamnei Ingrid Istrate, directoarea Clubului Sportiv Municipal Onești, locul de unde a început performanța Nadiei.

Copiii au primit medalii simbolice și au urcat pe podium, trăind emoția marilor campioni.