În urma cercetărilor efectuate de specialiștii Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP, s-a stabilit că explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 5 metri deasupra solului.

Fragmentele aparatului au fost dispersate pe o rază de aproximativ 40 de metri. La fața locului au fost depistate mai multe componente ale acestuia, inclusiv motorul cu ardere internă.

La această oră, nu există niciun pericol pentru populație. Specialiștii continuă cercetările la fața locului pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.