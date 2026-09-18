FOTO // Grav accident în Anenii Noi. Trei persoane, printre care doi polițiști, au avut de suferit

Potrivit IGP, oamenii legii au stabilit preliminar că un automobil de marca Subaru, condus de un bărbat de 50 de ani, aflat într-o curbă periculoasă, ar fi ieșit pe contrasens și a lovit un Volkswagen în care se aflau un tânăr de 22 de ani și o tânără de 23 de ani, ambii angajați ai Poliției.

În urma impactului, toate cele trei persoane au suferit traumatisme grave. Pentru descarcerarea acestora, la fața locului au intervenit echipele de salvatori, iar asistența medicală este acordată de echipajele medicale.

La fața locului se află polițiștii din Anenii Noi, care documentează cazul și stabilesc toate circumstanțele producerii accidentului.