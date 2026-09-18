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FOTO // Grav accident în Anenii Noi. Trei persoane, printre care doi polițiști, au avut de suferit

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FOTO // Grav accident în Anenii Noi. Trei persoane, printre care doi polițiști, au avut de suferit

Trei persoane, printre care doi polițiști din cadrul IP Anenii Noi, s-au ales cu multiple traume ca urmare a unui accident rutier. Cazul a avut loc cu puțin timp în urmă în apropiere de satul Calfa.

Potrivit IGP, oamenii legii au stabilit preliminar că un automobil de marca Subaru, condus de un bărbat de 50 de ani, aflat într-o curbă periculoasă, ar fi ieșit pe contrasens și a lovit un Volkswagen în care se aflau un tânăr de 22 de ani și o tânără de 23 de ani, ambii angajați ai Poliției.

În urma impactului, toate cele trei persoane au suferit traumatisme grave. Pentru descarcerarea acestora, la fața locului au intervenit echipele de salvatori, iar asistența medicală este acordată de echipajele medicale.

La fața locului se află polițiștii din Anenii Noi, care documentează cazul și stabilesc toate circumstanțele producerii accidentului.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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