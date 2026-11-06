FOTO // Grupul Realitatea readuce pe marele ecrane filmele maestrului Loteanu, într-o campanie culturală de excepție

Organizatorii și-au propus să readucă în atenția publicului moștenirea artistică al regizorului și să ofere noilor generații ocazia de a descoperi opera maestrului care a dus cinematografia autohtonă, se menționează într-un articol publicat de Realitatea.md.

Fondatorul Grupului Media Realitatea, Dumitru Țîra, a vorbit despre importanța readucerii în atenția publicului a moștenirii culturale lăsate de Emil Loteanu.

„În primul rând, chiar azi este aniversarea de 90 de ani de la nașterea lui Emil Loteanu, care este o mare valoare națională și, de fapt, inițiativa noastră este născută din, cred că, trei porniri sau trei sentimente. Este sentimentul de mândrie pentru Emil Loteanu a făcut Moldova cunoscută în toată lumea, este sentimentul de apartenență pentru că este moldovean și a fost concetățean cu noi și deja de partea noastră este responsabilitatea pentru a-l readuce înapoi în țară, spiritual, pentru a face ca și generația tânără să-l cunoască, să-i cunoască creația”, a declarat Dumitru Țîra.

Campania va continua în următoarele zile printr-o serie de proiecții. Realitatea TV va difuza, în fiecare seară, de la ora 21:00, patru filme emblematice semnate de Emil Loteanu: „Lăutarii”, „Tandra și gingașa mea fiară”, „Șatra” și „Ana Pavlova”.

Producțiile vor fi proiectate și la Cineplex Loteanu.