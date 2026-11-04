FOTO // Incendiu în raionul Strășeni. Șase echipaje de pompieri luptă cu flăcările dintr-un depozit cu tutun

Potrivit datelor oferite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 19:20, pentru intervenție în apropierea localității Căpriana, raionul Strășeni.

La fața locului, angajații IGSU au stabilit că flăcările au cuprins depozitul cu suprafața de circa 1000 metri pătrați.

„La moment echipajele de pompieri întreprind acțiuni de localizare și lichidare a flăcărilor. Incendiul nu prezintă pericol de răspândire a către construcțiile din apropiere. Situație este monitorizată și gestionată de Statul Major al IGSU creat la fața locului”, se menționează într-un comunicat al IGSU.

Potrivit autorității, până la acest moment victime nu au fost raportate.