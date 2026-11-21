Potrivit IGSU, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:54. La fața locului au fost trimise zece echipaje de pompieri și salvatori.

Ajunși la intervenție, pompierii au constatat că flăcările au cuprins mai multe bunuri materiale din interiorul celor două apartamente.

Pentru prevenirea intoxicării cu produsele de ardere, salvatorii au evacuat trei persoane, inclusiv un minor, din zona de risc. Totodată, alte trei persoane au fost evacuate de la etajul 11 al blocului.

Ulterior, persoanele au fost predate echipajului de medici pentru investigații.

La moment, pompierii continuă intervenția pentru localizarea și lichidarea incendiului.

Cauza izbucnirii incendiului și circumstanțele producerii acestuia urmează să fie stabilite.