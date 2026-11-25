Potrivit IGSU, primele echipaje care au ajuns la fața locului au stabilit că arde panoul electric aflat în subsolul liceului, iar ardere deschisă nu este.

Până la sosirea echipelor specializate, toți elevii și profesorii s-au evacuat în siguranță. În total au ieșit de sine stătător 1277 de elevi și cadre didactice.

Arderea a fost lichidată de către personalul didactic cu ajutorul stingătorului din dotare.

Ca urmare, salvatorii au verificat toate încăperile liceului pentru a exclude existența altor focare. La moment, precizează IGSU, nu există nici un pericol.