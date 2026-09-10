FOTO // Incendiu la poligonul de gunoi din Bălți. Patru echipaje de pompieri luptă continuu cu flăcările

Potrivit autorităților, flăcările au izbucnit în dimineața zilei de 10 septembrie. Astfel, pompierii din nordul R. Moldova au fost solicitați să intervină la lichidarea incendiului de la poligonul de depozitare a deșeurilor din municipiul Bălți situat în extravilanul satului Țambula, raionul Sîngerei.

Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 06:31.

„La fața locului au fost îndreptate patru echipaje de pompieri și salvatori cu un efectiv de 19 angajați IGSU. Aceștia, au instituit statul major operativ și au întreprins acțiuni pentru prevenirea propagării incendiului către sectoarele neafectate ale poligonului.

De asemenea, la intervenție au fost antrenate forțe și mijloace din partea administrației obiectivului, fiind implicate șase unități de tehnică”, se menționează într-un comunicat al IGSU.

Totuși, pompierii au reușit să localizeze incendiul către ora 11:00. Dar a fost afectată o suprafață de ardere de circa 400 de m2, din suprafața totală de 19,5 ha.

„La moment, intervenția pompierilor continuă pentru lichidarea completă a incendiului. Angajații IGSU acționează în comun cu reprezentanții administrației obiectivului și operatorii tehnicii grele pentru lichidarea focarelor de ardere și prevenirea propagării incendiului”, ne mai informează serviciul de presă al pompierilor și salvatorilor.

În același timp, misiunea de stingere este îngreunată de condițiile de vânt.