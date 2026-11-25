„Potrivit primelor informații, flăcările au cuprins acoperișul depozitului, fiind pericol de răspândire.

La fața locului au fost mobilizate șase echipaje de salvatori și pompieri. Ajunși, angajații IGSU au stabilit că ard mai mulți paleți, dar și hârtia depozitată în interiorul unei încăperi”, se menționează într-un comunicat al IGSU.

Ca urmare, incendiul a fost localizat la ora 18:31 și lichidat complet la ora 18:38. De asemenea, a fost evitată extinderea focului, fiind salvată o suprafață de aproximativ 145 metri pătrați.

În urma incendiului a fost afectată o suprafață de circa 5 metri pătrați, fiind distruși mai mulți paleți și hârtie.

Din fericire, victime nu au fost raportate, iar cauza și circumstanțele urmează a fi stabilite.