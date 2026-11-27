Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat joi, 26 noiembrie, la ora 04:15. Ajunși la fața locului, pompierii au stabilit că flăcările au cuprins o hală de prelucrare și sortare a nucilor, cu o suprafață totală de 450 de metri pătrați.

La lichidarea incendiului au intervenit 31 de salvatori și pompieri cu nouă autospeciale. Focul a fost localizat la ora 06:00 și stins complet la ora 13:48.

În urma incendiului au fost afectate sau distruse zece uscătoare de nuci, două instalații de spălare, un calibrator, alte echipamente de prelucrare, precum și aproximativ 15 tone de nuci.

Pompierii au reușit să salveze aproximativ 350 de metri pătrați din suprafața halei, mai multe mijloace de transport, tractoare și utilaje agricole, precum și echipamente de prelucrare și sortare a nucilor.

Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit. Cauza și circumstanțele izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite de specialiști.