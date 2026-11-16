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FOTO // Incendiu la un liceu din Bălți. Peste 1.300 de elevi și profesori, evacuați

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FOTO // Incendiu la un liceu din Bălți. Peste 1.300 de elevi și profesori, evacuați

Peste 1.300 de elevi și profesori au fost evacuați în urma unui incendiu izbucnit în dimineața zilei de 16 noiembrie la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din municipiul Bălți. Flăcările au cuprins un coș de gunoi și o parte din ușa unui grup sanitar de la etajul trei al clădirii.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:22, după ce într-un grup sanitar al instituției a fost observat fum dens. Imediat, la fața locului au fost mobilizate șapte autospeciale și 21 de salvatori și pompieri.

Ajunși la liceu, aceștia au constatat că incendiul afectase o suprafață de aproximativ doi metri pătrați. Nivelul sporit de intervenție, stabilit inițial, nu a fost confirmat.

Pompierii au reușit să stingă incendiul la ora 10:37, la doar 15 minute de la apelul la 112. Ulterior, au verificat încăperile și spațiile din apropiere pentru a se asigura că nu există alte focare de incendiu.

Din fericire, în urma incidentului nu au fost raportate victime.

Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de specialiști.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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