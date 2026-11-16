FOTO // Incendiu la un liceu din Bălți. Peste 1.300 de elevi și profesori, evacuați

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:22, după ce într-un grup sanitar al instituției a fost observat fum dens. Imediat, la fața locului au fost mobilizate șapte autospeciale și 21 de salvatori și pompieri.

Ajunși la liceu, aceștia au constatat că incendiul afectase o suprafață de aproximativ doi metri pătrați. Nivelul sporit de intervenție, stabilit inițial, nu a fost confirmat.

Pompierii au reușit să stingă incendiul la ora 10:37, la doar 15 minute de la apelul la 112. Ulterior, au verificat încăperile și spațiile din apropiere pentru a se asigura că nu există alte focare de incendiu.

Din fericire, în urma incidentului nu au fost raportate victime.

Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de specialiști.