FOTO // Ingineri din Grecia au evaluat stația de captare a apei din Chișinău

În cadrul vizitei, experții au examinat echipamentele stației și măsurile suplimentare întreprinse de operator pentru menținerea alimentării cu apă în condițiile nivelului scăzut al Nistrului. Discuțiile tehnice au vizat posibilitățile de completare a acestor măsuri, inclusiv prin soluții bazate pe experiența specialiștilor greci în domeniul sistemelor de alimentare cu apă.

„Ministerul Mediului a identificat experți din Grecia, care au fost la Apă-Canal împreună cu primăria și cu celelalte reprezentanțe ale autorităților publice centrale. Au discutat, au văzut care este situația la fața locului și așteptăm, sperăm să ne proiecteze o soluție care ar rezolva aceste probleme”, a declarat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

În etapa următoare, inginerii greci vor analiza documentația tehnică și informațiile suplimentare puse la dispoziție de operator. Ulterior, urmează să fie organizată o ședință tehnică în cadrul căreia vor fi prezentate și discutate eventualele soluții propuse.

La vizită au participat ambasadorul Greciei în Republica Moldova, Nikolaos Krikos, reprezentanți ai Ambasadei Greciei, ai I.P. Administrația Națională „Apele Moldovei”, ai Inspectoratului pentru Protecția Mediului, ai „Apă-Canal Chișinău” și ai Primăriei municipiului Chișinău.

Vizita are loc în contextul nivelului scăzut al Nistrului și al măsurilor întreprinse pentru prevenirea riscului de întrerupere a alimentării cu apă a capitalei. Autoritățile caută atât soluții imediate, cât și măsuri tehnice care să permită menținerea captării apei în condiții dificile.