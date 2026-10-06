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FOTO // Ingineri din Grecia au evaluat stația de captare a apei din Chișinău

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FOTO // Ingineri din Grecia au evaluat stația de captare a apei din Chișinău

Evaluarea situației actuale de la stația de captare a apei care alimentează municipiul Chișinău și identificarea unor soluții tehnice suplimentare pentru asigurarea continuității alimentării cu apă au fost realizate de doi ingineri din Grecia, specializați în sisteme de alimentare cu apă și echipamente de pompare. Specialiștii au efectuat ieri o vizită de lucru la stație, la inițiativa Ministerului Mediului, relatează MOLDPRES.

În cadrul vizitei, experții au examinat echipamentele stației și măsurile suplimentare întreprinse de operator pentru menținerea alimentării cu apă în condițiile nivelului scăzut al Nistrului. Discuțiile tehnice au vizat posibilitățile de completare a acestor măsuri, inclusiv prin soluții bazate pe experiența specialiștilor greci în domeniul sistemelor de alimentare cu apă.

„Ministerul Mediului a identificat experți din Grecia, care au fost la Apă-Canal împreună cu primăria și cu celelalte reprezentanțe ale autorităților publice centrale. Au discutat, au văzut care este situația la fața locului și așteptăm, sperăm să ne proiecteze o soluție care ar rezolva aceste probleme”, a declarat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

În etapa următoare, inginerii greci vor analiza documentația tehnică și informațiile suplimentare puse la dispoziție de operator. Ulterior, urmează să fie organizată o ședință tehnică în cadrul căreia vor fi prezentate și discutate eventualele soluții propuse.

La vizită au participat ambasadorul Greciei în Republica Moldova, Nikolaos Krikos, reprezentanți ai Ambasadei Greciei, ai I.P. Administrația Națională „Apele Moldovei”, ai Inspectoratului pentru Protecția Mediului, ai „Apă-Canal Chișinău” și ai Primăriei municipiului Chișinău.

Vizita are loc în contextul nivelului scăzut al Nistrului și al măsurilor întreprinse pentru prevenirea riscului de întrerupere a alimentării cu apă a capitalei. Autoritățile caută atât soluții imediate, cât și măsuri tehnice care să permită menținerea captării apei în condiții dificile.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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