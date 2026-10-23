FOTO // Mai multe branduri la PORT MALL. Cel mai mare mall din R.Moldova își extinde suprafața

Decizia de extindere a fost validată de cifre și indicatori de performanță. La doar trei ani de la tăierea panglicii, mall-ul operează la capacitate maximă, iar presiunea cererii pentru spații comerciale a grăbit deschiderea noului șantier.

„Comunitatea PORT MALL demult nu mai înseamnă „municipiul Chișinău”, ci oamenii din întreagă R.Moldova. Avem o creștere a traficului cu 40% comparativ cu primul an de activitate și o creșterea a vânzărilor din Port Mall - cu 64%. Fiecare metru pătrat aduce valoare. Nu mai avem spații libere, iar cererea brandurilor care vor să fie alături de noi continuă să crească”, a declarat Anatolie Golea în fața liderilor din industrie.

Șantierul este deja vizibil în aripa dreaptă a clădirii, noua zonă urmând să fie inaugurată în 2027.

Suprafața extinsă va aduce mai multe branduri naționale și internaționale. Planul include o zonă mai mare de restaurante (food court), sală de sport, spații noi de relaxare, dar și un centru pentru conferințe și evenimente. În plus, clienții se vor bucura de încă o terasă panoramică ce va pune în valoare priveliștea din zonă.

Planurile nu se opresc aici. Se planifică alte două etape de extindere care vor fi demarate în funcție de cererea de spații comerciale și evoluția pieței. Obiectivul final țintește un complex comercial de 100.000 de metri pătrați închiriabili, 4 clădiri de birouri și o parcare supraetajată capabilă să acomodeze 2.000 de mașini. Extinderea va oferi o anvergură care va amplifica poziția PORT MALL ca reper urban.

În prezent, cel mai mare centru comercial din Republica Moldova găzduiește peste 100 de branduri naționale și internaționale, pe o suprafață închiriabilă de 30.000 de metri pătrați. La PORT MALL, vizitatorii găsesc atracții exclusive – precum cel mai mare karting outdoor, primul cinema 10D și cea mai nouă tehnologie VR.

Port Mall și-a deschis oficial ușile pentru vizitatori pe data de 21 octombrie, 2023.