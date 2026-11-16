FOTO // Maia Sandu a discutat cu liderii UE despre accelerarea negocierilor de aderare și sprijinul pentru apărare

În discuția cu António Costa, care a continuat dialogul început la summitul Comunității Politice Europene de la Dublin, Maia Sandu a reiterat că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea ultimelor două grupuri de capitole de negociere cu Uniunea Europeană. Totodată, șeful statului a mulțumit Consiliului European pentru sprijinul acordat parcursului european al Republicii Moldova.

La întrevederea cu Roberta Metsola, discuțiile s-au concentrat pe rolul Parlamentului European în procesul de aderare, inclusiv pe sprijinul oferit autorităților de la Chișinău pentru armonizarea legislației naționale cu cea europeană. În acest proces este implicat și Biroul Parlamentului European de la Chișinău.

Cele două au abordat și finanțarea de care ar putea beneficia Republica Moldova în perioada de preaderare, prin viitorul buget multianual al Uniunii Europene. Maia Sandu a subliniat că integrarea Republicii Moldova va contribui inclusiv la consolidarea Uniunii Europene.

Un alt subiect important al vizitei a fost cooperarea în domeniul apărării. În cadrul întrevederii cu Andrius Kubilius, Maia Sandu a discutat despre integrarea Republicii Moldova în lanțurile europene de aprovizionare din industria de apărare și despre sprijinul oferit de Comisia Europeană pentru modernizarea Armatei Naționale.

În acest context, Președinția a anunțat că Republica Moldova a realizat prima achiziție prin intermediul instrumentului european „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE). Este vorba despre 62 de autocamioane militare de transport, achiziționate în comun cu România, care urmează să înlocuiască vehiculele de proveniență sovietică aflate în dotarea Armatei Naționale.

Tot luni, Maia Sandu a participat la Forumul privind extinderea Uniunii Europene, găzduit de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și comisarul european pentru extindere, Marta Kos. În cadrul evenimentului, șeful statului a declarat că Republica Moldova poate încheia negocierile de aderare până în 2028 și chiar depăși așteptările Comisiei Europene.