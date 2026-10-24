FOTO // Maia Sandu, discuții cu liderii Ungariei: O Moldovă democratică și liberă este un partener de încredere și un factor de stabilitate în regiune

Potrivit unui mesaj publicat pe Facebook, Maia Sandu a menționat că întrevederile au avut drept scop identificarea modalităților de dezvoltare a relațiilor dintre cele două state, în beneficiul cetățenilor, precum și discuții despre parcursul european al Republicii Moldova.

Un alt subiect abordat a fost securitatea regională.

„Extinderea Uniunii Europene aduce mai multă stabilitate întregii Europe. O Moldovă democratică și liberă este un partener de încredere și un factor de stabilitate în regiune”, a conchis Maia Sandu.

Totodată, șeful statului și-a exprimat recunoștința față de partenerii maghiari pentru sprijinul acordat Republicii Moldova.