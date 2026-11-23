Potrivit Președinției, cei doi oficiali au evaluat progresele înregistrate în implementarea proiectelor de cooperare dintre Republica Moldova și NATO și au discutat despre prioritățile pentru perioada următoare.

În cadrul discuțiilor, Maia Sandu și Mark Rutte au constatat nivelul avansat al dialogului politic dintre Chișinău și Alianță. Secretarul general al NATO și-a exprimat susținerea pentru eforturile autorităților moldovenești de consolidare a rezilienței și a capacităților naționale de apărare.

Un alt subiect abordat a fost situația de securitate regională, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al amenințărilor generate de acesta.

Republica Moldova cooperează cu NATO din 1994, prin intermediul programului „Parteneriatul pentru Pace”. Colaborarea se desfășoară cu respectarea statutului de neutralitate permanentă, consfințit în Constituția Republicii Moldova.