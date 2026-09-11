FOTO // Maia Sandu, Igor Grosu și Vasile Tofan, cu flori la ambasada SUA: Ziua de 11 septembrie 2001 ne-a arătat cât de fragilă este pacea

Demnitarii au depus flori și au ținut un moment de reculegere în memoria celor, care și-au pierdut viața.

Într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a președintelui Parlamentului, se menționează că ziua de 11 septembrie 2001 este o zi care a rămas în memoria întregii lumi. Deși au trecut 25 de ani, pentru mii de familii și pentru întreaga lume durerea a rămas.

„Ziua de 11 septembrie 2001 ne-a arătat cât de fragilă este pacea, lumea în care trăim și cât de repede poate fi lovită o societate. Astăzi, când Războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei, care e la câțiva km de noi, această lecție este și mai actuală. De aceea, este important ca fiecare cetățean să înțeleagă că securitatea și pacea nu sunt lucruri date, ele trebuie apărate zi de zi”, se menționează în mesaj.

De asemenea, demnitarii au transmis mesaje de compasiune pentru cetățenii Statelor Unite. „În această zi cu semnificaţie tristă, suntem alături de poporul american”, se mai spune în notificare.

Și premierul Vasile Tofan a transmis un mesaj de condoleanțe poporului american.

„Azi, la Ambasada SUA de la Chișinău, am comemorat 25 de ani de la acea tragedie și pe cei care și-au pierdut viața. Printre victime s-a numărat și Arkady Zaltsman, arhitect originar din Chișinău, care a contribuit la proiectarea unor clădiri importante ale capitalei și care și-a continuat cariera în Statele Unite. În dimineața de 11 septembrie se afla în Turnul de Sud al World Trade Center”, a scris Vasile Tofan.

Amintim că pe 11 septembie 2001, populația a fost zguduită de o serie de atacuri teroriste sinucigașe coordonate de gruparea Al-Qaeda împotriva Statelor Unite. Atunci, un grup de teroriști au preluat controlul a patru avioane comerciale. Două dintre avioane au lovit Turnurile Gemene (World Trade Center) din New York, iar un al treilea avion a lovit clădirea Pentagonului, sediul armatei americane, de lângă Washington, DC. Cel de-al patrulea avion s-a prăbușit pe un câmp din Pennsylvania, după ce pasagerii au ripostat împotriva teroriștilor. Ca urmare, au decedat circa 3 000 de oameni.