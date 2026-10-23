FOTO // O dronă s-a prăbușit la circa 100 de metri de o casă, în Telenești

Potrivit Poliției, cu puțin timp în urmă, oamenii legii au fost alertați despre depistarea unei drone căzute la sol. Preliminar, precizează IGP, victime nu au fost raportate.

La fața locului se află polițiștii care au încercuit perimetrul și asigură securitatea localnicilor. Concomitent se deplasează specialiștii Secției tehnico-explozivă a Poliției, care vor examina obiectul și vor stabili toate circumstanțele.

În acest context, Poliția îndeamnă cetățenii să nu se apropie și să nu atingă aparatele de zbor, fragmentele sau alte obiecte suspecte, să păstreze distanța și să evite zona până la finalizarea verificărilor.

De menționat că, acum două ore, o altă dronă a încălcat spațiul aerian al R. Moldova. Aparatul de zbor a pătruns pe teritoriul statului prin regiunea transnistreană.