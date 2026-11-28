Tramvaiul nr. 10, care traversează zona centrală a capitalei bulgare, va oferi locuitorilor și turiștilor, în următoarele câteva luni, posibilitatea de a descoperi frumusețile Republicii Moldova.

„Voi prezenta Moldova. O țară apropiată și, cred eu, destul de puțin cunoscută, în care, potrivit ultimului recensământ, locuiesc 37.000 de bulgari”, a declarat Petia Ilieva, într-un interviu pentru Radio Bulgaria.

Printre imaginile care decorează mijlocul de transport se numără cele ale Catedralei „Nașterea Domnului” din Chișinău, ale unor clădiri publice, parcuri, biserici, peisaje naturale, case tradiționale și podgorii. În partea din față a tramvaiului este reprezentat motivul ornamental „Pomul vieții”.

„Sunt sigură că prima impresie a bulgarilor va fi că este vorba despre un motiv tradițional de-al nostru”, a menționat artista.

Pe ambele părți ale tramvaiului este scris „Moldova”, alături de numele a cinci bulgari basarabeni care au contribuit la dezvoltarea Bulgariei. Este vorba despre Aleksandăr Malinov, care a ocupat de cinci ori funcția de prim-ministru al Bulgariei, generalul Danail Nikolaev, lingvistul Aleksandăr Teodorov-Balan, primul rector al Universității din Sofia, cântărețul de operă Ivan Vulpe și revoluționarul Olimpi Panov, unul dintre întemeietorii artileriei bulgare.

Artista speră că inițiativa îi va încuraja pe bulgari să descopere atât Republica Moldova, cât și personalitățile originare din Basarabia care au marcat istoria Bulgariei.

Tramvaiul dedicat Republicii Moldova este cel de-al șaptelea mijloc de transport transformat în cadrul proiectului „Galeria pe roți”, realizat de organizația culturală Art4Diplomacy, relatează Radio Bulgaria.