FOTO // Percheziții la ASP și Serviciul Vamal într-un dosar de corupție. Doi angajați, reținuți pentru 72 de ore

CNA anunță că desfășoară, sub conducerea procesuală a Procuraturii Anticorupție, percheziții într-o cauză penală care vizează mai mulți funcționari ai ASP și Serviciului Vamal.

Potrivit materialelor anchetei, mai mulți angajați ai ASP, printre care un șef al Secției înmatriculare a vehiculelor din municipiul Tiraspol, ar fi acționat în complicitate cu un angajat al Postului vamal Hîrbovăț și cu alți funcționari vamali.

Aceștia sunt bănuiți că ar fi pus la punct o schemă prin care facilitau eliberarea documentelor necesare pentru obținerea numerelor de înmatriculare neutre pentru automobile care nu întruneau condițiile prevăzute de lege.

Pentru a trece cu vederea neconcordanțele și pentru a urgenta procedurile, funcționarii ar fi pretins și primit între 1.000 și 5.000 de euro pentru fiecare automobil.

Datele preliminare ale anchetei arată că, prin intermediul presupusei scheme, ar fi fost eliberate ilegal peste 100 de numere de înmatriculare neutre. Totodată, prin evitarea achitării drepturilor de import, în special a accizelor, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu peste 23 de milioane de lei.

În dimineața zilei de 15 septembrie, oamenii legii efectuează percheziții la domiciliile și sediile persoanelor fizice și juridice vizate în dosar. Acțiunile au loc inclusiv la sediul companiei care ar fi importat și declarat automobilele, la companii afiliate acesteia, precum și la brokerul vamal care ar fi fost implicat în perfectarea actelor.

În urma perchezițiilor, angajatul ASP și angajatul Postului vamal Hîrbovăț au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în izolatorul CNA.