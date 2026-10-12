FOTO // Peste o mie de participanți, reuniți la Marșul Familiei organizat la Chișinău de Mitropolia Basarabiei

Evenimentul a fost organizat de Arhiepiscopia Chișinăului, din cadrul Mitropoliei Basarabiei, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Antonie, mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor. Acțiunea a avut loc în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine în Patriarhia Română.

Evenimentul a început la Monumentul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, unde mitropolitul Antonie alături de peste 100 de preoți și diaconi au înălțat rugăciuni pentru binecuvântarea familiilor, pentru dragoste și bună înțelegere între soți, pentru creșterea copiilor și pentru pacea caselor.

Ulterior, participanții au pornit în pas de mars pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. În fruntea coloanei erau tineri îmbrăcați în port traditional, care au purtat icoanele dedicate sărbătorii și Anului omagial. Marșul s-a încheiat la Pretura sectorului Buiucani, unde a urmat conferința „Familia: între binecuvântarea lui Dumnezeu și provocările societății de azi”, susținută de părintele dr. Constantin Sturzu, consilier eparhial al Arhiepiscopiei Iașilor.

În cadrul conferinței, părintele Constantin Sturzu a vorbit despre vocația căsătoriei și cea monahală, despre dragoste și dăruire, despre depășirea egoismului și grija față de persoana iubită. Conferențiarul a abordat și subiectele ce țin de provocările contemporane: educația copiilor și a tinerilor, legătura dintre familie și comunitatea parohială.

Participanții au avut prilejul să adreseze întrebări și să discute despre frământările și nevoile familiilor.

La încheiere, mitropolitul Antonie a mulțumit părinții consilieri și protopopi, organizatorilor și părintelui Constantin Sturzu, pentru prezență și pentru cuvintele înțelepte. De asemenea, mulțumiri au fost adresate echipei Misiunii Sociale „Diaconia” și voluntarilor ASCOR Chișinău, ai Ligii Elevilor din Basarabia și ai Ligii Studenților din Basarabia, pentru sprijinul logistic și implicare. Recunoștință deosebită a fost exprimată Preturii sectorului Buiucani pentru găzduire, Inspectoratului General al Poliției și Inspectoratului General de Carabinieri pentru asigurarea ordinii și siguranței participanților, sponsorilor Maspex Moldova și Tipografia PrintCaro, precum și instituțiilor și partenerilor media care au promovat manifestarea.

Astfel, prin acest marș, Mitropolia Basarabiei a reușit să întărească o comunitate de credincioși, care își asumă împreună grija pentru familie. „Această prezență publică exprimă o lucrare pe care o împlinește zi de zi în parohii, prin educația tinerilor, slujirea filantropică și sprijinul acordat celor ale căror bucurii și încercări cer apropiere și ajutor”, scriu organizatorii din cadrul Mitropoliei Basarabiei.