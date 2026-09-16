Deschide.md

FOTO // Peste un milion de țigări din R. Moldova, ascunse în podeaua a două camioane. Tentativa de contrabandă, dejucată în România

Deschide.MD
FOTO // Peste un milion de țigări din R. Moldova, ascunse în podeaua a două camioane. Tentativa de contrabandă, dejucată în România

Vameșii români au dejucat o nouă tentativă de contrabandă cu țigări din R. Moldova. Potrivit Autorității Vamale Române, valoarea totală a produselor din tutun ridicate depășește 3,5 milioane lei.

Conform datelor prezentate, pe 14 septembrie, inspectorii vamali din județul Ilfov au identificat un mijloc de transport chiar în momentul în care mai multe persoane mutau țigarete din semiremorcă într-o autoutilitară. La verificare, oamenii legii au descoperit că țigaretele erau scoase dintr-un compartiment special amenajat în podeaua semiremorcii. Acolo se aflau 535 de mii de țigarete cu timbre de acciză din Republica Moldova.

În cadrul aceleiași misiuni, a fost controlat încă un mijloc de transport. Ascunzătoarea era identică, iar cantitatea descoperită a fost aceeași – 535 de mii de țigarete.

În total, precizează AVR, au fost ridicate peste 1 milion de țigări sau 53 500 de pachete în valoare de 930 850 lei românești (peste 3,554 milioane MDL).

Ca urmare, marfa, vehiculele și persoanele implicate au fost predate organelor de drept. Pe acest caz a fost pornită o cauză penală pentru contrabandă asimilată.

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md