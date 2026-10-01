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FOTO // Poliția: Drona depistată lângă Brănești prezintă elemente specifice tipului „Geran”

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FOTO // Poliția: Drona depistată lângă Brănești prezintă elemente specifice tipului „Geran”

Drona depistată în apropierea localității Brănești, raionul Orhei, prezintă elemente specifice tipului „Geran”, cu motor turboreactiv și ar fi intrat în coliziune cu copacii, după care a căzut la sol și a explodat, comunică MOLDPRES.

Potrivit constatărilor preliminare ale experților Secției tehnico-explozive a Poliției, drona a intrat în coliziune cu copacii, după care a căzut la sol și a explodat.

Oamenii legii continuă examinările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a caracteristicilor obiectului.

În seara zilei de 30 septembrie, poliția a fost sesizată despre un sunet puternic, asemănător unei explozii, auzit în apropierea localității Brănești din raionul Orhei. La fața locului, în apropierea traseului Ivancea–Brănești, a fost depistat un obiect care ar fi explodat.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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