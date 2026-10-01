FOTO // Poliția: Drona depistată lângă Brănești prezintă elemente specifice tipului „Geran”

Potrivit constatărilor preliminare ale experților Secției tehnico-explozive a Poliției, drona a intrat în coliziune cu copacii, după care a căzut la sol și a explodat.

Oamenii legii continuă examinările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a caracteristicilor obiectului.

În seara zilei de 30 septembrie, poliția a fost sesizată despre un sunet puternic, asemănător unei explozii, auzit în apropierea localității Brănești din raionul Orhei. La fața locului, în apropierea traseului Ivancea–Brănești, a fost depistat un obiect care ar fi explodat.