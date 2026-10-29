FOTO // R. Moldova va actualiza modelul permisului de conducere internațional. Proiectul e supus consultărilor

Prevederile sunt incluse într-un proiect de hotărâre de Guvern, supus consultărilor publice, transmite IPN.

Modificarea este necesară deoarece permisul de conducere internațional eliberat în prezent nu include subcategoria AM, deși aceasta este prevăzută în permisele de conducere naționale. Potrivit autorilor proiectului, această neconcordanță creează dificultăți în unele state pentru persoanele care vor să conducă mopede, inclusiv atunci când le închiriază în scop turistic.

Noul permis va avea forma unei broșuri, cu pagini interioare în opt limbi: română, engleză, germană, spaniolă, italiană, rusă, portugheză și franceză. Formatul multilingv permite autorităților străine să verifice drepturile de conducere ale titularului.

Permisul internațional nu înlocuiește permisul național și nu poate fi utilizat separat. Acesta trebuie prezentat doar împreună cu permisul național valabil. Documentul internațional este valabil maximum trei ani de la data eliberării permisului național și nu poate depăși perioada de valabilitate a permisului național.

Permisele internaționale eliberate după modelul actual vor rămâne valabile până la data expirării. Eliberarea documentului va fi asigurată de Agenția Servicii Publice, după îndeplinirea condițiilor tehnice necesare. Potrivit notei de fundamentare, data exactă a trecerii la noul model nu poate fi stabilită deocamdată.

Fabricarea noului model va fi finanțată din resursele ASP, fără alocări suplimentare de la bugetul de stat.