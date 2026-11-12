FOTO // Rămășițele unui aparat de zbor, descoperite într-o plantație de viță-de-vie din raionul Ștefan Vodă. Poliția a intervenit la fața locului

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, la fața locului au fost trimiși experții Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare, care urmează să examineze aparatul și să stabilească natura și proveniența acestuia.

Deocamdată, autoritățile nu au precizat despre ce tip de aparat de zbor este vorba și nici în ce circumstanțe a ajuns acesta în plantația de viță-de-vie.

Poliția îndeamnă cetățenii să nu se apropie de obiectele suspecte, să nu atingă eventualele fragmente și să evite zona până la finalizarea verificărilor.