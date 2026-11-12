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FOTO // Rămășițele unui aparat de zbor, descoperite într-o plantație de viță-de-vie din raionul Ștefan Vodă. Poliția a intervenit la fața locului

Deschide.MD
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FOTO // Rămășițele unui aparat de zbor, descoperite într-o plantație de viță-de-vie din raionul Ștefan Vodă. Poliția a intervenit la fața locului

Rămășițe ale unui aparat de zbor deocamdată neidentificat au fost descoperite joi, 12 noiembrie, într-o plantație de viță-de-vie de la marginea satului Antonești, raionul Ștefan Vodă. Poliția a fost alertată de un cetățean care a observat obiectele suspecte.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, la fața locului au fost trimiși experții Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare, care urmează să examineze aparatul și să stabilească natura și proveniența acestuia.

Deocamdată, autoritățile nu au precizat despre ce tip de aparat de zbor este vorba și nici în ce circumstanțe a ajuns acesta în plantația de viță-de-vie.

Poliția îndeamnă cetățenii să nu se apropie de obiectele suspecte, să nu atingă eventualele fragmente și să evite zona până la finalizarea verificărilor.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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