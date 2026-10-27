FOTO // Sprijinul României pentru Mitropolia Basarabiei, discutat de premierul Luca Niculescu și ÎPS Antonie

Potrivit unui comunicat al Mitropoliei Basarabiei, întrevederea a avut loc în cadrul primei vizite oficiale la Chișinău a premierului român.

În cadrul discuțiilor, Mitropolitul Antonie a mulțumit Guvernului României pentru sprijinul acordat de-a lungul anilor, inclusiv prin Secretariatul de Stat pentru Culte, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova și Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Potrivit ierarhului, fondurile și asistența oferite de București au contribuit la susținerea activității preoților, renovarea și întreținerea bisericilor, dezvoltarea spațiilor comunitare și organizarea proiectelor educaționale și filantropice.

Totodată, Mitropolitul Basarabiei a prezentat principalele proiecte realizate în ultima perioadă, precum și prioritățile instituției pentru anii următori. O atenție deosebită a fost acordată posibilităților de extindere a cooperării cu autoritățile române, în special în domeniile educației, culturii și asistenței sociale.

La rândul său, premierul Luca Niculescu a apreciat activitatea Mitropoliei Basarabiei și și-a exprimat deschiderea pentru continuarea colaborării și dezvoltarea unor proiecte comune în beneficiul comunităților din Republica Moldova.

Conform comunicatului, întrevederea s-a încheiat cu un schimb de daruri simbolice între cei doi oficiali.

Amintim că premierul României, Luca Niculescu, efectuează marți, 27 octombrie, o vizită oficială în Republica Moldova. Programul include întrevederi cu președintele Maia Sandu, premierul Vasile Tofan și președintele Parlamentului, Igor Grosu, precum și vizitarea Stației Electrice Chișinău, parte a proiectului liniei electrice Vulcănești–Chișinău.