Vizita experților Haim Tager și Shaked Kochva este organizată de Ambasada Israelului la Chișinău, în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenția Națională pentru Îmbunătățiri Funciare și Ministerul Mediului.

Pe parcursul celor trei zile, specialiștii vor prezenta experiența Israelului în irigarea prin picurare subterană, colectarea și valorificarea apelor pluviale, stocarea și reutilizarea resurselor de apă. Discuțiile vor viza și digitalizarea sistemelor centralizate de irigare, reabilitarea infrastructurii existente și posibilitățile de utilizare a dronelor pentru protecția plantelor.

Programul include vizite în teren și întâlniri cu fermierii moldoveni, pentru evaluarea stării sistemelor de irigare și identificarea principalelor dificultăți cu care se confruntă producătorii agricoli. O atenție aparte va fi acordată infrastructurii nereabilitate și inițiativelor tinerilor fermieri.

Vizita a început luni, 23 noiembrie, cu o întrevedere la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, la care au participat ambasadorul Israelului în Republica Moldova, Yoram Elron, secretarul general al ministerului, Sergiu Gherciu, și secretarul de stat Vasile Șarban.

Ambasadorul israelian a calificat vizita drept „primul pas practic spre consolidarea cooperării bilaterale în domeniul agriculturii și al gestionării apei”, precizând că aceasta marchează începutul implementării înțelegerilor discutate anul trecut, în timpul vizitei ministrului israelian al Agriculturii în Republica Moldova.

”Ne bucurăm să vedem că acest dialog se transformă acum în colaborare profesională și oportunități concrete de cooperare”, a declarat Yoram Elron.

Diplomatul a subliniat că Israelul este dispus să împărtășească soluțiile dezvoltate în condițiile unor resurse limitate de apă, astfel încât acestea să poată fi adaptate necesităților agriculturii moldovenești.

”Intenția noastră este de a împărtăși experiența, de a face schimb de cunoștințe și de a explora împreună soluții care pot fi adaptate nevoilor și circumstanțelor Republicii Moldova”, a adăugat ambasadorul.

Cooperarea în domeniul irigării capătă o importanță sporită în contextul secetei din vara acestui an și al nivelului scăzut al apei în râurile Nistru și Prut. Aceste fenomene au evidențiat vulnerabilitatea sectorului agricol și necesitatea diversificării surselor de apă.

Israelul dispune de o experiență îndelungată în dezvoltarea tehnologiilor de irigare eficientă, reciclare și reutilizare a apei, bazate pe cercetare și investiții în infrastructură.

Potrivit Ambasadei Israelului, discuțiile și vizitele în teren urmăresc identificarea unor direcții concrete de cooperare și a posibilităților de lansare a unor proiecte comune pentru modernizarea irigării în Republica Moldova.