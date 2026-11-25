Potrivit Poliției de Frontieră Române, în noaptea de 24 noiembrie, în jurul orei 00:10, la volanul microbuzului s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de ieșire din România un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 54 de ani.

În urma verificării documentelor prezentate, polițiștii au stabilit că mijlocul de transport era încărcat cu mai multe categorii de mărfuri, printre care și muniție, preluată dintr-un depozit de pe teritoriul României.

Având suspiciuni privind legalitatea transportului, polițiștii de frontieră, în comun cu angajații Biroului Vamal Albița și ai Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vaslui, au efectuat un control amănunțit al microbuzului.

Astfel, autoritățile române au identificat 48 de mii de cartușe letale și au constatat că transportul nu era însoțit de avizul de tranzit necesar și nu respecta condițiile legale privind asigurarea pazei de către efectivele Jandarmeriei.

Întreaga cantitate de muniție a fost indisponibilizată, iar polițiștii români efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor.

Cercetările urmează să fie preluate de Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Vaslui.